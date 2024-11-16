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Kütahya'da Trafik Jandarmasından Özel Denetim

Kütahya'da Trafik Jandarmasından Özel Denetim
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için özel denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, taşımacılık faaliyetlerinin güvenli ve mevzuata uygun bir şekilde sürdürülmesi ile kazaların azaltılmasıdır.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik özel denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında yapıldı. Çalışmalar, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi ile yük ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla icra edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini belirterek sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve araçlarının gerekli şartları sağlaması konusunda uyarılarda bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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