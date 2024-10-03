Kütahya'da Trafik Denetimi: 46 Sürücüye Cezai İşlem

Kütahya'da Jandarma Trafik Timlerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile sürücülerin denetlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince; yük ve yolcu taşıyan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda eksikliği tespit edilen 46 araç sürücüsüne toplam 209 bin 672 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA