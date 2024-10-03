Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Trafik Denetimi: 46 Sürücüye Cezai İşlem

Kütahya'da Trafik Denetimi: 46 Sürücüye Cezai İşlem
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da jandarma trafik timleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. 46 sürücüye toplam 209 bin 672 TL ceza uygulandı.

Kütahya'da Jandarma Trafik Timlerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile sürücülerin denetlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince; yük ve yolcu taşıyan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda eksikliği tespit edilen 46 araç sürücüsüne toplam 209 bin 672 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Ekonomi trafik Ulaşım Hukuk

Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Kaza yapan gemi kıyıya sürüklendi

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne? KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir? KPSS Ortaöğretim lise P94 puanı kaç yıl geçerli, 1yıl mı, 2 yıl mı? KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı? KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024 (DÜZ MEMURLUK)?
title