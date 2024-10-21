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Kütahya'da Trafik Denetimi: 32 Sürücüye Cezai İşlem

Kütahya'da Trafik Denetimi: 32 Sürücüye Cezai İşlem
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde yaptığı denetimlerde 32 sürücüye toplamda 82 bin 800 TL para cezası uyguladı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yük ve yolcu taşıyan araçlar yönelik denetim yapıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yük ve yolcu taşıyan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi, taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda eksikliği tespit edilen 32 araç sürücüsüne toplam 82 bin 800 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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