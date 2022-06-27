Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 223 bini geçti

Kütahya'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 5 bin 602 arttı. 2021 yılı mayıs ayı sonunda 217 bin 464 olan Kütahya'daki motorlu kara taşıtı sayısı, 2022 yılı mayıs ayı sonu itibariyle 223 bin 66'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığıMotorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre,Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 223 bin 66 oldu.

TÜİKtarafından açıklanan 2022 yılı Mayıs Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 6 bin 520araç devriyapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 632 artışla 223 bin 66'a yükseldi.

Kütahya'da geçen ay 4 bin 560 otomobil, 83 minibüs, 19 otobüs, 877 kamyonet, 152 kamyon, 455 motosiklet, 366 traktör ve 8 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 972'si otomobil, 3 bin 540'ı minibüs, bin 799'u otobüs, 28 bin 629'u kamyonet, 7 bin 470'i kamyon, 34 bin 646'sı motosiklet, 35 bin 385'i traktör, 625'i ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa