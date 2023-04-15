Kütahya'da tır şarampole devrildi: 1 yaralı
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Kütahya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kütahya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tüvtürk yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki tır yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa