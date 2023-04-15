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Kütahya'da tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kütahya'da tır şarampole devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kütahya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tüvtürk yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki tır yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TÜVTÜRK Kütahya 3. Sayfa Haberler

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