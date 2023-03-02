Kütahya'da tır ile kamyon çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ufuk T. yönetimindeki 34 HJ 6414 plakalı tır, Kütahya- Eskişehir karayolu 18. kilometresinde aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin K. idaresindeki 06 EB 084 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, Ufuk T., araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 30 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılan Ufuk T., ilk müdahalesinin ardandan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir İtfaiye Kütahya 3. Sayfa Haberler

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