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Kütahya'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

Kütahya'da Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki yolda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi. İki kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki karayolunda kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-İnegöl dağ yolundaki Arapoturağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail K. (41) yönetimindeki 43 PE 277 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan sürücü İsmail K. ile Aysel K. (60) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Domaniç İlçe Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüleri buzlanma ve kaygan yollara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar temizleme çalışmaları sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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