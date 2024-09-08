Kütahya'da Tekel Bayiinde Alkol ve Sigara İçenlere İşlem Yapıldı

Kütahya'da bir tekel bayiinde yapılan denetim ve kontrollerde iş yerinde masa kurarak alkol aldıkları ve kapalı alanda sigara içtikleri tespit edilen 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Merkez Bahçelievler Hasan Polatkan Caddesi'nde faaliyet gösteren tekel bayiinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, M.A. (48), N.E. (55), Ö.A. (41), A.D. (50), Ö.E. (55), M.A.T. (48) ve H.C. (46) isimli şahısların iş yeri içerisine masa kurarak alkol aldıkları ve kapalı alanda sigara içtikleri tespit edildi.

İş yeri ruhsat sahibinin M.A.'nın boşandığı eşi D.O. olduğu ancak M.A.'nın işlettiği anlaşıldı. Konuyla ilgili iş yerine video ve fotoğraflama işlemleri yapılarak tutanak tanzim edildi. - KÜTAHYA