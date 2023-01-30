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Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şahsın evinde tarihi eser bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şahsın evinde tarihi eser bulundu

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişinin evinde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi.

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişinin evinde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince tefecilik suçunun engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, A.D. isimli şüphelinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verip tefecilik yaparak mağduriyetlerine sebebiyet verdiği bilgisine ulaşıldı.

Konuyla ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli A.D. gözaltına alındı. Şüphelinin merkez İstiklal Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen, 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi.

Şüpheli A.D. hakkında tefecilik yapmak ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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