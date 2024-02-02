Kütahya'da Tefecilik Yapan Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddiasıyla hakkında 13 kişinin şikayetçi olduğu şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik konusuyla ilgili hakkında şikayet bulunan M.K. isimli şahsa yönelik özel çalışma başlatıldı. Gerekli izinler alınarak 2 ay süreyle telefonların dinlenmesi ve yer tespiti işlemleri uygulandı. Adım adım izlenen şüpheli hakkında süreç sonunda gerekli bilgiler ve suç delilleri elde edilince, ekipler düğmeye basarak operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheli M.K.'nın ev ve aracında arama yapan ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - KÜTAHYA