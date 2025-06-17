Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda delil ele geçirilirken, toplam 16 müşteki tespit edildi.

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli İşlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde toplamda 16 müşteki şahıs tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu yakalanan A.Ç. (47), R.A. (41), Y.Y. (51), D.Ş. (54), A.A. (31) ve H.D. (47) isimli şüphelilere ait 5 ikamet ve 2 araçta eş zamanlı olarak yapılan aramada, toplam 271 bin TL değerinde 6 adet senet, 1 adet not kağıdı, 1 adet alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajanda,1 adet vekaletname, 5 adet telefon ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında tefecilik suçu çerçevesinde adli işlemler başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

Netanyahu, Trump'ı yalanladı! ABD'nin de savaşa girdiği kesinleşti
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.