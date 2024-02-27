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Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda tefecilik suçuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya'da, eş zamanlı olarak planlanan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün eş zamanlı planlanan operasyon çerçevesinde tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu toplamda 8 müşteki şahıs tespit edildi.

Suç unsurlarının ele geçirilebilmesi ve soruşturmanın bir bütünlük içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla şüpheli F.A. ve A.A. isimli şahısların ikamet etmiş olduğu il merkezinde bulunan 3 adreste yapılan aramalarda,1 adet 17 bin TL bedelli senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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