Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda tefecilere yönelik 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda önemli miktarda para ve belge ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda tefecilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon dtüzenlendi. Operasyonda Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. ve C.D.

gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet 500 bin TL değerindeki arsa ipotek belgesi, 250 bin TL değerinde sözleşme ile toplam 471 bin 750 TL değerindeki 21 adet senete el konuldu. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.Y., D.Ş., A.C.C. isimli 3 şahıs tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kütahya Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri kim? İYİ Parti Bilecik adayı kim? 2024 İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 23 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 23 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İYİ Parti Balıkesir adayı kim? 2024 İYİ Parti Büyükşehir Balıkesir Belediye Başkan adayı kimdir? Sparta Prag Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sparta Prag Galatasaray maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Aydın adayı kim? 2024 İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse ne olur, UEFA Konferans Ligi'nden devam ediyor mu? İYİ Parti Artvin adayı kim? 2024 İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Amasya adayı kim? 2024 İYİ Parti Amasya Belediye Başkan adayı Erhan Ciğer kaç yaşında, nereli? Roma Feyenoord maçı CANLI izle! 22 Şubat Roma Feyenoord maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? İYİ Parti Ağrı adayı kim? 2024 İYİ Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Afyon adayı kim? 2024 İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı Alper Yağcı kaç yaşında, nereli? Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title