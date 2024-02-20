Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 500 bin TL değerinde ipotek belgesi ve 368 bin TL değerinde 11 adet senet ele geçirildi.

Kütahya'da tefeci operasyonu: 9 gözaltı

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı olarak düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 500 bin TL değerindeki ipotek belgesi ve toplam 368 bin TL değerindeki 11 adet senede el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmaları sonucunda tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. isimli şüpheli şahısların ikamet, iş yeri, üzerlerine kayıtlı araçlarda eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet 500 bin TL değerindeki ipotek belgesi (arsa) ve toplam 368 bin TL değerindeki 11 adet senede el konuldu.

9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman 2024? 20 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Epstein olayı nedir? Epstein adasında neler yaşandı? 20 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar son fragman yayınlandı mı 20 Şubat Salı? 20 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title