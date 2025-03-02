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Kütahya'da Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kütahya'da Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Kütahya'da gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. 6 milyon 447 bin TL değerinde senet, tapu ve bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken 6 milyon 447 bin TL'lik senet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüpheli şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 ikamet 3 araçta yapılan aramalarda, 70 parça halinde toplam değeri 6 milyon 447 bin TL olan senet, 3 adet not defteri,10 adet taşınmaza ait tapu, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.S.Ö. ifadesi akabinde şubeden serbest bırakıldı. O.Ö., E.İ. ve Ü.Ş. isimli şahıslar Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri akabinde, E.İ. adli kontrol hükümleri uygulamak üzere, O.Ö ve Ü.Ş tutuklama isteği ile Kütahya Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. E.İ. ve O.Ö. isimli şahıslar mahkemece yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile serbest kalırken Ü.Ş. isimli şahıs tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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