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Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı

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Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde yaşanan tartışma sonucu bir kadın, eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yaralanan eşin ise hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesinde oturan 43 yaşındaki E.A., eşi A.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi 6 yerinden bıçaklayarak yaralayan E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine konuldu.

Ağır yaralanan 48 yaşındaki A.A.'nın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Mahkeme Tutuklama Hastane Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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