Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı
Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde yaşanan tartışma sonucu bir kadın, eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yaralanan eşin ise hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.
Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sultanbağı Mahallesinde oturan 43 yaşındaki E.A., eşi A.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi 6 yerinden bıçaklayarak yaralayan E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine konuldu.
Ağır yaralanan 48 yaşındaki A.A.'nın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA