Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti

Netanyahu bunu beklemiyordu! Toplantıda iki bakan dikkat çekti
Gazze'deki ateşkesin takibi için uluslararası operasyon odası kuruldu! 5 ülke takip edecek

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var

Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özel'in desteklediği bir isim var

Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda, 14 bin 54 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen obje ele geçirildi. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 14 bin 54 adet obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde tespit edilen adreste yapılan arama neticesinde, 14 bin 54 adet tarihi eser olabileceği değerlen obje,( Bin 507,15 gram) ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K., M.A., K.U. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şeyma Subaşı'ndan çok konuşulacak aşk itirafı!
img

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fatih Terim kolunda servet taşıyor

Kolunda servet taşıyor
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.