Kütahya'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Güncelleme:
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 28 kitap ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Merkez ilçe Yoncalı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, tarihi eser kapsamında değerlendirilen 28 adet kitaba el konuldu.

Ele geçirilen eserlerle ilgili inceleme başlatılırken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
