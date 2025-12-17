Kütahya'da jandarmadan tarihi eser operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Merkez ilçe Yoncalı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, tarihi eser kapsamında değerlendirilen 28 adet kitaba el konuldu.
Ele geçirilen eserlerle ilgili inceleme başlatılırken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA