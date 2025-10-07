Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada; 71 adet sikke, 3 adet dedektör ve bu cihazlara ait aparatlar, 1 adet kürek, 1 adet kazma ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA