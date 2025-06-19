Kütahya'da Tahta Palet Atölyesinde Yangın Çıktı

Kütahya'da Tahta Palet Atölyesinde Yangın Çıktı
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Kütahya Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir tahta palet atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Kütahya Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir tahta palet atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Keresteciler Sitesi'nde B.A.'ya ait tahta palet üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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