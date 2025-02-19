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Kütahya'da Sürücülerden Ambulansa Duyarlı Davranış

Kütahya'da Sürücülerden Ambulansa Duyarlı Davranış
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Kütahya'da sürücüler, vakaya giden bir ambulansa ferah bir şekilde yol vererek duyarlılık örneği sergiledi. Sosyal medyada takdir toplayan bu anlar, acil durum araçlarının geçiş önceliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Kütahya'da sürücülerin vakaya giden bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği anlar kameraya yansıdı.

Atatürk Bulvarında çekilen görüntülerde, sürücülerin koordineli bir şekilde şerit değiştirerek ambulansın geçişini kolaylaştırdığı görüldü. Sürücülerin bu duyarlı hareketi, sosyal medyada da büyük takdir topladı.

Yetkililer, acil durum araçlarının geçiş önceliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür örnek davranışların yaygınlaşmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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