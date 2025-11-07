Kütahya'da sürücü, 'dur' ihtarına uymadı; kovalamaca sonrası yakalandı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından aracını bırakarak kaçtı. Sürücü, birkaç saat sonra yakalandı ve çeşitli maddelerden ceza uygulandı.
Kütahya'da trafikteki olumsuz hareketleri nedeniyle polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.
Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü İ.H.S., Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta aracını bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
Ekipler, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uyguladı. Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, kaçan sürücü olaydan birkaç saat sonra yakalandı. - KÜTAHYA