Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da polis ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde şüpheli şahsın üzerinde, 0.68 gram metamfetamin, 1,19 gram esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde şüpheli şahsın üzerinde, 0.68 gram metamfetamin, 1,19 gram esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından İstiklal Mahallesinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde S.Ş. (33) isimli şahsın üzerinde 0.68 gram metamfetamin, 1,19 gram esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title