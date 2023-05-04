Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da polis ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde şüpheli şahsın üzerinde, 0.68 gram metamfetamin, 1,19 gram esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde şüpheli şahsın üzerinde, 0.68 gram metamfetamin, 1,19 gram esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından İstiklal Mahallesinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde S.Ş. (33) isimli şahsın üzerinde 0.68 gram metamfetamin, 1,19 gram esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA