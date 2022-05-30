Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah çıktı - Haberler

Kütahya'da şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alipaşa Mahallesi Sebil Erenler Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan M.Y.'un (26) yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs suça konu malzemelerle Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa