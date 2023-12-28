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Kütahya'da Şüpheli Şahıslardan Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinden 2 adet galara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da polis ekiplerince şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinden 2 adet galara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 75. Yıl Mahallesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde E.A. (22) isimli şahıstan, 2 adet galara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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