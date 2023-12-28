Kütahya'da Şüpheli Şahıslardan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinden 2 adet galara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 75. Yıl Mahallesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde E.A. (22) isimli şahıstan, 2 adet galara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA