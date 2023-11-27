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Kütahya'da Şüpheli Şahıslardan Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan 3 şahsın üzerinde toplam 3,31 gram metamfetamin bulundu. Şahıslardan birinin ikametinde yapılan aramada da adli işlem yapıldı.