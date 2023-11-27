Kütahya'da Şüpheli Şahıslardan Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan 3 şahsın üzerinde toplam 3,31 gram metamfetamin bulundu. Şahıslardan birinin ikametinde yapılan aramada da adli işlem yapıldı.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerlerinde toplam 3,31 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan A.D, N.N.G ve H.G isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, toplamda 3,31 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şahıslardan A.D' nin üst aramasından satışa hazır 7 parça kağıda sarılı metamfetamin ele geçirilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şahsın ikamet araması yapılarak hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA