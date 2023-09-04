Kütahya'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde 0,82 gram metamfetamin ve 1 adet payp bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 0,82 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ziraat Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın ve içerisinde bulunan Y.Y ve O.G isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 0,82 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA