Kütahya'da şüpheli araçta metamfetamin ele geçirildi

Kütahya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 49,38 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kütahya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 49,38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücü Y.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 49,38 gram metamfetamin, 2 adet payp ve 1 adet bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA