Kütahya'da Suç Oranları Yüzde 50 Düştü, Dijital Dolandırıcılığa Dikkat!

Kütahya'da Suç Oranları Yüzde 50 Düştü, Dijital Dolandırıcılığa Dikkat!
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek geçtiğimiz yıla göre suç oranlarında ciddi bir azalma olduğunu vurguladı. Ancak dijital dolandırıcılığın artış gösterdiğine dikkat çekti.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz yıla göre bazı suçlarda ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

Vali Işın yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki suç istatistiklerine göre, iyi durumdaki illerin başında geliyoruz. Çok iyi durumdayız. Bu da polisimizin ve jandarmamızın sayesinde oluyor. Burada Kütahyalıların da çok büyük katkısı var. Bir yerde can ve mal güvenliği yoksa orada başka bir şey yapamazsınız. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Işın, kentte genel suç oranlarının geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 civarında, bazı suç türlerinde ise yüzde 60-70 oranında azalma gösterdiğini belirtti.

Dijital dolandırıcılığa dikkat çekti

Vali Işın, geleneksel suçlardaki azalmaya rağmen dijital ortamdaki dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çekti. "Bu dolandırıcı meselesi özellikle dijital ortamda çok işleniyor. Adam yerinde oturuyor, bilgisayarıyla dolandırıyor" diyen Işın, dolandırıcılık yöntemlerinin mekan tanımadığını; banka ve şahsi hesapların hedef alındığını, faillerin çoğunun yurt dışından hareket ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Işın, klasik elden hırsızlık, araçtan hırsızlık gibi vakaların neredeyse yok denecek kadar azaldığını ifade ederken, dijital dolandırıcılık tespit ve takibinin zorluk taşıdığını kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
