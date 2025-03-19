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Kütahya'da Şubat Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Kütahya'da Şubat Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
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Kütahya'da şubat ayında meydana gelen trafik kazaları, dikkatsizlik ve aşırı hızın etkisiyle gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazaların görüntülerini paylaştı ve sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kütahya'da şubat ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazalara en çok dikkatsizlik ve aşırı hızın sebep olduğu görüldü. Kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmazken trafikte dikkatsizliğin sonuçları gözler önüne serildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşılan görüntülerin sonunda sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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