Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Su Dolus Varilde Üç Yavru Kedi Ölü Bulundu

Kütahya'da Su Dolus Varilde Üç Yavru Kedi Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Fatih Mahallesi'nde su dolu bir varilde ölü bulunan üç yavru kediye, mahalle sakinleri tarafından ihbar yapıldı. İki kişi, kedilerin kasten boğulduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Kütahya'da 3 yavru kedi su dolu varilde ölü bulundu. Kedilerin varile atıldığını iddia eden iki mahalle sakini, şikayetçi oldu.

Fatih Mahallesi Öztürk Sokak'ta 2 aylık 3 kedi yavrusu su dolu bir varilde ölü bulundu. Olay, mahalle sakinlerinden İlker Koyunlu ve Büşra Ertan tarafından fark edildi. İddiaya göre, apartman sakinlerinin düzenli olarak yiyecek verdiği yavru kediler, bir kişi tarafından apartmanın bahçesindeki su dolu varile atılarak boğuldu. Durumdan şüphelenen Koyunlu ve Ertan, bu kişiyi polise ihbar ederek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, üç yavru kedinin öldüğünü tespit ederek olayla ilgili tutanak tuttu. Koyunlu ve Ertan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay sırasında yavru kedilerin annesinin de bölgeden ayrılmadığı görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi

Yerine kayyum atanmıştı! Belediyede işe aldığı 7 yakınının akıbetleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları! Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE) Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.