Kütahya'da Su Dolus Varilde Üç Yavru Kedi Ölü Bulundu

Kütahya'da 3 yavru kedi su dolu varilde ölü bulundu. Kedilerin varile atıldığını iddia eden iki mahalle sakini, şikayetçi oldu.

Fatih Mahallesi Öztürk Sokak'ta 2 aylık 3 kedi yavrusu su dolu bir varilde ölü bulundu. Olay, mahalle sakinlerinden İlker Koyunlu ve Büşra Ertan tarafından fark edildi. İddiaya göre, apartman sakinlerinin düzenli olarak yiyecek verdiği yavru kediler, bir kişi tarafından apartmanın bahçesindeki su dolu varile atılarak boğuldu. Durumdan şüphelenen Koyunlu ve Ertan, bu kişiyi polise ihbar ederek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, üç yavru kedinin öldüğünü tespit ederek olayla ilgili tutanak tuttu. Koyunlu ve Ertan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay sırasında yavru kedilerin annesinin de bölgeden ayrılmadığı görüldü. - KÜTAHYA