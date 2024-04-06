Kütahya'da Spor Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da kullandığı otomobilde bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde nakli yaptığı bilgisi üzerine kiralanmış bir aracı çevre yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç içerisindeki 3 şahıstan, sürücü olan S. A'nın uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA