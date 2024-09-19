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Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 11 Kişi Yakalandı

Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 11 Kişi Yakalandı
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Kütahya ve Tavşanlı'da sosyal medya üzerinden silah, tüfek ve mühimmat paylaşımı yapan 11 şahıs yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya ve Tavşanlı ilçesinde sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımı yapmak suretiyle vatandaşlar üzerinde korku, panik ve kaygı oluşturmak suçundan 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ilde meydana gelebilecek olayların önlenmesi, suç aletlerinin ele geçirilebilmesi ve suçluların yakalanabilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden silah, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan şahıs ve şahıslara yönelik yapılan araştırmalar çerçevesinde 21 sosyal medya hesabından paylaşım yapıldığı görülen şahıslar Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edildi.

Yapılan araştırmalar çerçevesinde 11 şahsın il merkezindeki 14 adres, Tavşanlı ilçesinde 2 şahsa ait 2 adres olmak üzere toplam 16 adrese sabaha karşı eş zamanlı yapılan operasyonda, il merkezinde Ö.A., E.K., İ.M., O.Y., Ş.Y., A.K., M.K., E.E. ve M.Y.T. isimli şahıslar ile Tavşanlı ilçesinde Y.G.İ. ve A.H. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda toplam, 3 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 62 adet fişek, 37 adet kurusıkı fişeği, 106 av tüfeği kartuşu,133 adet uyuşturucu hap, 2 parça halinde 4 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi. M.G. ve C.C. isimli şahısların ikametinden suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

11 şüpheli şahıs yakalanırken, M.G. ve İ.M. isimli şüphelilerin teminine yönelik çalışmalar devam ediyor. E.K. isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltında bulunuyor. Diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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