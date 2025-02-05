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Kütahya'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 13 Kişiye Operasyon

Kütahya'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 13 Kişiye Operasyon
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşan 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan 13 şahsa yönelik il merkezinde bulunan toplam 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, mühimmat, kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği tarafından il genelinde meydana gelebilecek olayların önlenmesi, suç aletlerinin ele geçirilebilmesi ve suçluların yakalanabilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar çerçevesinde şüphelilerin 13 sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 13 kullanıcının sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda şahısların il merkezinde bulunan toplam 21 adresinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde, toplam, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatlı av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet havalı tüfek, 263 adet av tüfeği kartuşu, 13 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 6 adet G-3 fişeği, 5 adet kaleş fişeği, 1 adet uçak savar fişeği, 11 adet ses fişeği, 3 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet seyyar dipçik ve 1 adet seyyar gez ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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