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Kütahya'da sokak satıcısı tutuklandı

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan sokak satıcısı tutuklandı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce M.S.G (25) isimli sokak satıcısına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde kullanıcı şahıslardan toplamda, 0,95 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan M.S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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