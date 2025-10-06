Kütahya'da Sisli Hava Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
Kütahya'da etkili olan sisli hava, özellikle Kütahya-Tavşanlı, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar karayollarında trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin azalması üzerine trafik ekipleri denetimlerini arttırarak sürücüleri uyarıyor.
Özellikle Kütahya- Tavşanlı, Kütahya- Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar karayollarında etkili olan sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geliyor. Görüş mesafesinin tehlikeli seviyelere inmesi üzerine trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma'ya bağlı ekipler, güzergahlar üzerinde devriye gezerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sürücülere, hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini artırmaları tavsiye ediliyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa