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Kütahya'da Sırt Çantasında 84 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da Sırt Çantasında 84 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Kütahya'da yapılan bir operasyon sırasında, 3 suç kaydı bulunan tır şoförü D.A'nın sırt çantasından 84 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da sırt çantasında 84 adet sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri tarafından Vefa Mahallesi fuar alanı giriş kısmında yapılan çalışmalarda, 3 suç kaydı bulunan tır şoförü D.A (42) isimli şahsın yapılan üst aramasında, sırt çantasının içerisinden, 84 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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