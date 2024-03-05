Kütahya'da silahlı saldırıya uğrayan şahsın evinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da kayınpederi tarafından silahla başından vurulan şahsın Emet ilçesi Doğanlar köyündeki evinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da eşiyle tartıştığı esnada kayınpederi E.A. (44) tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan B.K.'nın kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ederken B.K.'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde bulunan ikametinde yapılan aramada, 695 adet Lyrica, 4 adet 7.65 çapında fişek, 23 adet 12 cal av fişeği ve 10 gram esrar maddesi olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi. - KÜTAHYA