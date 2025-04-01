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Kütahya'da Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Ağaçköy Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ceyhun Sönmez, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak şüpheli Uğur Ö. tutuklandı.

Kütahya'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü silahla vurularak ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

30 Mart'ta Ağaçköy Mahallesi'nde bulunan mesire alanında, daha önceden husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 30 yaşındaki Uğur Ö., yanında bulundurduğu tabanca ile Ceyhun Sönmez'e (22) ateş etti. Sönmez, ağır yaralı olarak yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sönmez, yoğun bakımda 3 gün boyunca tedavi gördü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayeti işleyen zanlının 20'den fazla suç kaydının bulunduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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