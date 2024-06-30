Kütahya'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Kütahya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesinde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada bir şahıs tabanca ile 2 ateş etti. İki kurşunla bacağından yaralanan şahıs, olay yerine intikal eden ambulansta ilk müdahalesi yapılarak, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla alakalı 2 şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - KÜTAHYA