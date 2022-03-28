Kütahya'da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Kütahya'da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gediz'e bağlı Vakıf köyünde dün akşam köy muhtarı A.U. ile Recep T. (32) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep T. yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

Yaralı halde evine kaçan muhtar A.U.'nun evine ateş etmeye devam eden Recep T., A.U.'nun yanı sıra yengesi U.U. ile babası H.Ö.'yü yaraladı. Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın tüm uyarılarına rağmen rastgele ateş etmeye devam eden Recep T.'nin ayağından vurulduğu, daha sonra yanındaki silahla intihar ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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