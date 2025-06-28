Kütahya'da Silah Ticareti Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotim ekiplerinin ortak çalışması sonucu silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan planlı çalışma sonucunda yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 507 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA