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Kütahya'da Silah Teşhiri Yapan Sürücü Yakalandı

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Kütahya'da akaryakıt istasyonu içinde aracında silah teşhir eden sürücü İ.K., kurusıkı tabanca ve fişeklerle birlikte yakalandı. Emniyet güçleri, sürücü hakkında idari işlem başlattı.

Kütahya'da aracında silah teşhir eden sürücü kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.

Akaryakıt istasyonu içinde silah teşhirinde bulunan araç olduğu anonsu üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adı geçen araç Eskişehir PTS noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde,1 adet kurusıkı tabanca,1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi. 4 adet suç kaydı mevcut İ.K (39) isimli sürücüye idari işlem uygulanırken, kurusıkı tabanca ve fişekler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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