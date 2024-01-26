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Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Kütahya'da yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışma neticesinde, geneli pavyonlar bölgesinde çalışan şahıslar hakkında projeli teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak haklarında gerekli tahkikat evrakları hazırlanan şüphelilerden B.T., Ö.A., R.E., A.E. ve M.Ö. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı cezaevine teslim edildi. F.K., A.O.A. ve Y.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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