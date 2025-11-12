Kütahya'da Siber Suçlara Karşı Bilgilendirme Çalışması
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki SİBERAY ekibi, siber suçların önlenmesi amacıyla vatandaşlara yasadışı bahis, siber güvenlik, oltalama ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yaptı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren SİBERAY ekibi, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Kütahya Kafeler Bölgesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, yasadışı bahis, siber güvenlik, oltalama (phishing) ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturdu.
Yetkililer, vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda güvenlik birimleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA