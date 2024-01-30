Kütahya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Kütahya'da, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu İstasyon civarında bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi. - KÜTAHYA