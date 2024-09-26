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Kütahya'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Kütahya'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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Kütahya'da seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, yangına müdahale eden vatandaşlar ve itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden araç, sürücüsünü zor durumda bıraktı. Araç aniden yanmaya başlayınca, sürücü kendisini son anda dışarı atmayı başardı.

Yangının fark edilmesi üzerine, yoldan geçen vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Durumun ciddi olduğunu anlayan çevredeki sürücüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Alevlerin hızla yayıldığı otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil İtfaiye

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