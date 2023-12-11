Kütahya'da Sentetik Haplarla Yakalanan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sentetik haplarla yakalanan uyuşturucu satıcısı şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda ise bir şahsın üzerinden bonzai ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sentetik haplarla yakalanan uyuşturucu satıcısı şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde durdurulan bir şahsın üzerinden 1.27 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahsın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan ifade işlemleri sonucu uyuşturucu maddeyi satan S.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonda sentetik haplarla yakalanan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA