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Kütahya'da Sentetik Haplarla Yakalanan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

11 Aralık 2023 08:24 Son Güncelleme: 08:26 Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sentetik haplarla yakalanan uyuşturucu satıcısı şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda ise bir şahsın üzerinden bonzai ele geçirildi.