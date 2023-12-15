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Kütahya'da Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi

15 Aralık 2023 09:54 Güncelleme: 09:56 Abone Ol

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu bir şüphelinin çantasında bin 890 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.