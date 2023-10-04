Kütahya'da Semt Pazarında Silahlı Saldırı: 2 Esnaf Yaralandı
Kütahya'nın Saray Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşanan olayda, bir kişi silahla ateş açarak 2 esnafı yaraladı. Olay, araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kütahya'da semt pazarında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu 2 esnaf yaralandı.
Saray Mahallesi'ndeki pazara gelen Ö.Ö, sabah araç park etme meselesi yüzünden yeğenini darbettiğini öne sürdüğü, esnaf H.E'ye doğru tüfekle ateş etti.
Çevrede bulunan zeytinci Mustafa E. ve peynirci Tamer Ö, saçmaların bacaklarına isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.