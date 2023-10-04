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Kütahya'da Semt Pazarında Silahlı Saldırı: 2 Esnaf Yaralandı

Kütahya'nın Saray Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşanan olayda, bir kişi silahla ateş açarak 2 esnafı yaraladı. Olay, araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.